Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - "Anleger können häufig mehr aus der Konsolidierung als aus dem vorangegangenen Kursanstieg lernen". Aufgrund der milden Korrektur, des gesunden Luftholens und dem Verharren oberhalb der vielfach diskutierten Schlüsselzone bei 15.000/14.800 Punkten gingen wir beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) von einem erneuten Aufwärtsimpuls aus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In diesem Kontext unterstreiche der gestrige Handelstag ihre Eingangsthese eindrucksvoll. Mit einem Aufwärtsgap (15.222 zu 15.264 Punkten) sei dem Aktienbarometer gestern ein neues Jahreshoch (15.521 Punkte) gelungen. Als nächste Anlaufmarken würden somit die Hochs bei 15.800 Punkten wieder in den Fokus rücken. Die jüngste Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII) zeige weiterhin einen geringen Grad an Optimismus. Mit 29,9% verharre der Anteil der Bullen unter den US-Privatanlegern auf recht niedrigem Niveau - und das trotz der jüngsten Kursavancen. Sei das die berühmte "wall of worry" - die "Mauer der Angst", an der die Kurse weiter gen Norden klettern könnten? Zumindest solange beim DAX kurzfristig das o. g. Gap sowie im strategischen Kontext die angeführte Schlüsselzone nicht unterschritten werde. (03.02.2023/ac/a/m)

