Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zuletzt hatten wir die neuen Verlaufstiefs beim MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) , CDAX (ISIN: DE0008469800, WKN: 846980) und TecDAX (ISIN: DE0007203275, WKN: 720327) als mögliche Vorboten für die äquivalente Weichenstellung beim "großen Bruder" angeführt, so die Analysten von HBSC Trinkaus & Burkhardt.



Und der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe ein neues Jahrestief unterhalb der Lows vom März und Juli bei 12.439/12.391 Punkten verkraften müssen. Für ein besonderes Ausrufezeichen sorge dabei die Tatsache, dass die negative Weichenstellung mit einer Abwärtskurslücke (12.527 zu 12.521 Punkte) vollzogen worden sei. Während ein neues Verlaufstief immer einen intakten Abwärtstrend signalisiere, wiege die jüngste Kursentwicklung in den höheren Zeitebenen auf Wochen- und Monatsbasis noch schwerer. Hier müsse der Kursverlauf seit Jahresbeginn als absteigendes Dreieck interpretiert werden. Es liege also ein weiteres (abwärts-)trendbestätigendes Kursmuster vor. Die nächste wichtige Unterstützung ergebe sich erst wieder in Form des Tiefs vom Oktober 2020 bei 11.450 Punkten. Als wichtige Orientierungshilfe diene in diesem Kontext der Blick über den großen Teich. So stehe derzeit beim S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) eine ganz massive Haltezone zur Disposition. (26.09.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >