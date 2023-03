Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die deutschen Standardwerte sind erfolgreich in die neue Börsenwoche gestartet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Und das hat Auswirkungen: Aus Sicht des Wochencharts sei der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zuletzt zwischen zwei wichtigen Trendlinien eingekeilt gewesen. Auf Tagesbasis habe zudem seit Anfang Februar eine seitliche Schiebezone vorgelegen. Die beschriebene Pattsituation scheine das Aktienbarometer nun nach oben aufzulösen. Dabei habe das Aufwärtsgap vom vergangenen Freitag (15.329 zu 15.410 Punkte) bereits einen wichtigen Fingerzeig geliefert und die Ambitionen der Bullen unterstrichen. Mit 15.678 Punkten steht zu Wochenbeginn sogar ein neues Verlaufshoch zu Buche. Das Anschlusspotenzial aus der Höhe der vorangegangenen Schiebezone lasse sich auf rund 400 Punkte taxieren - ausreichend, um perspektivisch Kurs auf die runde 16.000er-Marke zu nehmen. Aber auch unter Money Management-Aspekten liefere der aktuelle Chartverlauf Anlegern eine wichtige Orientierungshilfe. So diene die o. g. Kurslücke als erster Rückzugsbereich auf der Unterseite. Danach würden die Hochs und Tiefs bei rund 15.200 Punkten eine weitere Unterstützung definieren. (07.03.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >