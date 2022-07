Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der gestrige US-Feiertag schlägt sich hierzulande in einem recht dünnen DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Handelsvolumen nieder, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Ins Auge steche zudem, dass die letzten drei Tagesschlusskurse in einem engen Kursband zwischen 12.773 und 12.813 Punkten ausgeprägt worden seien. Diese Bewegungsarmut gebe uns nochmals die Gelegenheit, die jüngste Kursentwicklung Revue passieren zu lassen. Mit einem zweistelligen Kursminus sei der Juni 2022 für die deutschen Standardwerte tatsächlich der schlechteste Juni der Börsengeschichte gewesen. Nur der Juni 2008 habe in der Hochphase der Finanzmarktkrise Kursverluste in vergleichbarer Größenordnung (-9,6%) gebracht. Um charttechnisch den größten Druck vom DAX zu nehmen, bedürfe es deshalb zumindest einer Rückeroberung des Tiefs von Mitte Juni bei 13.008 Punkten. Dann wäre auch die erste der jüngsten beiden Abwärtskurslücken geschlossen. Auf der Unterseite würden dagegen die beiden Tagestiefs bei 12.623/12.619 Punkten einen wichtigen "support" bilden. Ein neues Bewegungstief würde die jüngsten Stabilisierungsansätze bereits wieder zunichtemachen und das bisherige Jahrestief vom März bei 12.439 Punkten in den Mittelpunkt rücken. Das untere Bollinger Band (akt. bei 12.332 Punkten) bilde danach eine weitere Unterstützung. (05.07.2022/ac/a/m)

