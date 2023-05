Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach dem neuen Rekordhoch bei 16.332 Punkten gönnt sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) im bisherigen Wochenverlauf eine wohlverdiente Atempause, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dabei falle das Aktienbarometer in altbekannte Muster zurück - sprich: kleine Kerzenkörper und geringe Schwankungsbreiten. Wenngleich die deutschen Standardwerte heute erneut schwächer indiziert seien, solange die jüngste Kurslücke (15.993 zu 16.069 Punkte) verteidigt werde, solange würden die Analysten einen Ausbruch gen Norden favorisieren. Letzteres werde durch verschiedene Zyklen (noch) begünstigt. So würden die typischen Verlaufsmuster des US-Vorwahljahres, des "3er Jahres" sowie der Ablaufplan starker Aktienjahre noch bis Anfang/Mitte Juli Rückenwind liefern. Das nächste Anlaufziel ergebe sich aus der Schiebezone des 1. Quartals bei 16.600 Punkten. Wenn Anleger den Einbruch vom März als "V-Formation" interpretieren würden, lasse sich deren Kursziel sogar auf rund 17.000 Punkte veranschlagen. Der besondere Charme von Ausbruchssituationen liege darin, dass sie regelmäßig engmaschige Absicherungen ermöglichen würden. Mit einem Stop-Loss auf Basis des o. g. Gaps bzw. der alten Verlaufshochs bei rund 16.000 Punkten könnten Trader das Spannungsfeld zwischen einem "validen Ausbruch" und einem "false break" getrost auf sich zukommen lassen. (24.05.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >