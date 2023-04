Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) halte aktuell inne. Bei einer ganzen Batterie von Kerzen mit kleinen Körpern ringe das Aktienbarometer unverändert mit der Marke von 15.900 Punkten. An den letzten sieben Handelstagen seien hier jeweils die Tageshochs ausgeprägt worden. Die aktuelle Schwankungsarmut gebe den Analysten nochmals die Gelegenheit auf die gestrige Analyse des DAX-Kursindex (ISIN: DE0008467440, WKN: 846744) zurückzukommen. Eine potenzielle "V-Formation" lasse bei den deutschen "blue chips" ohne Berücksichtigung der Dividenden auf ein Wiedersehen mit dem bisherigen Allzeithoch bei 6.883 Punkten hoffen, was einem Kurspotenzial von knapp 7% entspreche. Übertragen auf die Performance-Variante des DAX würde das einen Anlauf in Richtung der 17.000er-Marke implizieren. In jedem Fall reiche das äquivalente Kurspotenzial für einen Sprung über das bisherige Allzeithoch bei 16.290 Punkten und somit einen Vorstoß in "uncharted territory". Als wichtiger Taktgeber fungiere vermutlich wieder einmal der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0). Um hierzulande die "positive Option" nicht aus den Augen zu verlieren, gelte es, die ehemaligen Hochs bei 15.706/15.659/15.634 Punkten und dem "Ostergap" (15.626 zu 15.601 Punkte) nicht mehr zu unterschreiten. (26.04.2023/ac/a/m)

