Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Hinter uns liegt sozusagen eine "Inside Week" beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), denn die gesamte Handelsspanne fand innerhalb jener der vorangegangenen Woche statt, so die Anlysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Aufbauende Botschaften seien in dieser bearishen Zeit immer willkommen, und zwei davon gebe es: das zyklische Tief bei 12.390 Punkten sei behauptet worden und erneut sei zum Wochenausklang eine bedeutende Erholung festzustellen gewesen, so dass nunmehr wieder fast vier Prozent Puffer zur oben genannten Unterstützung vorhanden sei. Damit sei der Index dem kurzfristig entscheidenden Widerstand wieder deutlich näher gekommen. Die mittlerweile dreieinhalbwöchige Abwärtstrendlinie stelle zusammen mit dem Zweiwochenhoch um 13.020/13.050 Punkten eine Barriere dar. Nach einem Ausbruch könnte die fallende, mittelfristig bedeutende 38-Tage-Linie ins Visier genommen werden, welche zusammen mit dem Einmonatshoch im 13.440er-Bereich eine bedeutende Hürde darstelle. Komme es im vorherrschenden Bärenmarkt zu einer neuerlichen Abwärtswelle, stehe unter der 12.390er-Unterstützung die Fibonacci-Marke bei 12.270 Punkten im Fokus: Dort wäre genau die Hälfte der 2020/21er-Aufwärtswelle wieder eingebüßt und darunter würde eine Korrektur bis 11.325/11.450 Zähler drohen. (18.07.2022/ac/a/m)

