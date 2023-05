Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Am Freitag hatten wir die aktuell stark zusammengezogenen Bollinger Bänder thematisiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Da auf Phasen mit geringen Marktschwankungen oftmals Perioden mit erhöhter Volatilität folgen würden, hätten sie in dieser besonderen Konstellation den "Vorboten eines neuen Vola-Impulses" gesehen. Gerade rechtzeitig, denn mit einer Hoch-Tief-Spanne von 235 Punkten habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) die größte Schwankungsbreite des gesamten Monats April verzeichnet. Charttechnisch sei es dabei zum insgesamt dritten Test der Haltezone aus den Hochs bei 15.706/15.659/15.634 Punkten und dem "Ostergap" (15.626 zu 15.601 Punkte) gekommen. Doch nicht nur die Anzahl der erfolgreichen Rückläufe, sondern auch die markante Lunte der Freitagskerze würden die Bedeutung der bereits des Öfteren angeführten Bastion unterstreichen. Und noch ein anderer Aspekt sei wichtig: Bei der jüngsten Tageskerze handele es sich um eine sog. "outside candle", d. h. die Grenzen der Vortageskerze würden gesprengt. Letztlich habe sich sogar die gesamte Handelsaktivität seit dem 14. April innerhalb der Range vom Freitag vollzogen. Die Begrenzungen des Außenstabes (15.688/15.922 Punkte) würden deshalb nochmals den diskutierten Auffangbereich unterstreichen bzw. bei einem neuen Verlaufshoch für ein prozyklisches Einstiegssignal sorgen. (02.05.2023/ac/a/m)

