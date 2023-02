Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - An den letzten beiden Handelstagen konnte sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) jeweils deutlich von seinen Tagestiefs lösen, was zu zwei Kerzen mit markanten Lunten führt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dieses Verhaltensmuster sei aus zwei Gründen besonders bemerkenswert: Zum einen würden die Erholungsbewegungen der letzten beiden Tage letztlich die 200-Stunden-Linie (akt. bei 15.315 Punkten) als kurzfristige Unterstützung bestätigen. Zum anderen unterstreiche die gestrige Tageskerze erneut die Bedeutung der verbliebenen Aufwärtskurslücke von Anfang Februar (untere Gapkante bei 15.222 Punkten). Da das Aktienbarometer auf diesem Niveau seit Mitte Januar diverse Hochs und Tiefs ausgeprägt habe, entstehe hier auch im längerfristigen Kontext ein wichtiger Rückzugsbereich. Verstärkt werde dessen Relevanz noch zusätzlich dadurch, dass unterhalb dieser Schlüsselmarke eine kleine Topformation vervollständigt wäre. Wie so oft donnerstags noch einen Blick auf die aktuelle Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII). Die jüngste Verschnaufpause am Aktienmarkt habe bei den amerikanischen Privatanlegern Spuren hinterlassen. So liege der Anteil der Bullen bereits wieder bei lediglich 21,6% und werde von den Bären (38,6%) deutlich übertroffen - ein eher konstruktives Zeichen. (23.02.2023/ac/a/m)

