Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Über eine zu geringe Volatilität können sich Anleger weiterhin nicht beschweren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So habe die Hoch-Tief-Spanne auch zu Wochenbeginn fast 500 Punkte betragen. Nach einer Fortsetzung der jüngsten Schwächephase sei der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern bis auf 14.458 Punkte durchgerutscht. Doch dann sei ein bemerkenswerter "Turnaround" gefolgt. Dank der anschließenden Kursgewinne stehe unter dem Strich ein markantes "reversal" - inklusive der Rückeroberung der wichtigen Barrieren bei 14.800 Punkten - zu Buche. Auch aus Sicht des Point & Figure-Chart spiele dieses Level eine besondere Rolle. Entsprechend wichtig sei der Schlusskurs bei 14.933 Punkten gewesen. Das gestrige weiße Umkehrmuster besitze allerdings noch eine weitere Dimension: Nach einer Eröffnung unterhalb des unteren Bollinger Bandes (akt. bei 14.741 Punkten) seien die deutschen "blue chips" dank des "reversals" wieder in die Leitplanken dieses Volatilitätsindikators zurückgekehrt. In der Vergangenheit habe dieses Phänomen oftmals zumindest für eine temporäre Gegenbewegung gesorgt. Unterstützung könnte diese durch die konstruktive Entwicklung des NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) erfahren. (21.03.2023/ac/a/m)

