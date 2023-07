Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das temporäre Unterschreiten der Schlüsselzone der letzten Monate bei 15.600/15.700 Punkten hat beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) keinen neuen Verkaufsdruck nach sich gezogen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Vielmehr habe das Aktienbarometer gestern das Tief vom 26. Juni bei 15.714 Punkten zurückerobern können. Mit der gestrigen Überschrift, wonach sich die Bullen nicht kampflos geschlagen geben würden, hätten die Analysten also ins Schwarze getroffen. Wann immer abgeschlossene Kursmuster ihre eigentliche Wirkung nicht entfalten würden, sollten Anleger sehr hellhörig werden. Ein Schließen der jüngsten Abwärtskurslücke bei 15.846/15.901 Punkten würde in diesem Zusammenhang für ein echtes Ausrufezeichen sorgen und die Rückkehr in die Erfolgsspur zementieren. Als hilfreich könnte sich derzeit ein Blick auf den Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) erweisen, der wieder über der Marke von 34.000 Punkten notiere und damit die Hochs der letzten acht Monate zur Disposition stelle. Auf der Unterseite würden beim DAX dagegen die eingangs erwähnte Schlüsselzone einen ersten Rückzugsbereich bilden, ehe das jüngste "swing low" vom vergangenen Freitag bei 15.425 Punkten als weitere Unterstützung fungiere. (12.07.2023/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >