Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenauftakt gelang dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erneut ein neues Verlaufshoch (15.903 Punkte), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dieses Level habe das Aktienbarometer nicht ganz über die Ziellinie retten können, sodass sich auf Schlusskursbasis lediglich eine marginale Veränderung im Vergleich zum vergangenen Freitag ergebe. Dennoch stehe unter dem Strich eine rote Tageskerze zu Buche, womit sich im intakten Aufwärtstrend zunächst eine kurzfristige Verschnaufpause abzeichne. Die ersten Unterstützungen bestünden in Form alter Hochpunkte bei 15.706/15.659/15.634 Punkten. Die zuletzt genannte Marke werde dabei zusätzlich durch das "Ostergap" (15.626 zu 15.601 Punkte) untermauert. Darunter markiere die 50-Tage-Linie (akt. bei 15.388 Punkten) einen weiteren wichtigen Halt. Die gestrige Atempause ändere allerdings nichts am Kursziel von gut 16.000 Punkten - abgeleitet aus der im März komplettierten Bodenbildung. Auch das bisherige Allzeithoch bei 16.290 Punkten bleibe in absoluter Schlagdistanz. Ein wichtiges Argument stelle in diesem Kontext auch das "V-förmige" Muster der letzten Wochen dar, welches einen Folgeanstieg begünstige. (18.04.2023/ac/a/m)



