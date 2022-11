Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach der imposanten Kursrally um mehr als 2.400 Punkte seit Mitte Oktober schlägt sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) weiterhin sehr gut, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Trotz der heißgelaufenen Indikatoren (z. B. MACD, RSI) verteidige das Aktienbarometer das erreichte Kursniveau. Und dennoch würden zwei Aspekte vom gestrigen Wochenauftakt dokumentieren, dass eine Konsolidierung wahrscheinlicher werde. Bei einer unterdurchschnittlichen Hoch-Tief-Spanne von gerade einmal gut 100 Punkten sei der DAX innerhalb der Leitplanken vom vergangenen Freitag verblieben. In der Konsequenz entstehe nicht nur eine kleine Tageskerze, sondern auch ein klassischer "inside day". Bei einem Abgleiten unter die Marke von 14.300 Punkten wäre der beschriebene Innenstab nach unten aufgelöst. Dem Tief vom 17. November bei 14.150 Punkten komme eine weitere Schlüsselrolle zu. Unterhalb dieses Levels würde die laufende Konsolidierung in eine kleine Topbildung mit einem kalkulatorischen Abschlagspotenzial von rund 300 Punkten umschlagen. Auf der Oberseite bestünden indes Widerstände in Form des jüngsten Verlaufshochs (14.458 Punkte) sowie des Hochs von Anfang Juni (14.709 Punkte). (22.11.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



