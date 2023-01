Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte zum Wochenende die runde Kursmarke von 15.000 Punkten zurückerobern, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das Aktienbarometer habe damit die richtige Antwort auf die erste ernstzunehmende Korrekturkerze des Jahres vom vergangenen Donnerstag gegeben. Dennoch stehe auf Wochenbasis - nach zwei überzeugenden Wochenkerzen zu Jahresbeginn - ein erstes Konsolidierungsmuster in Form eines "roten Kreisels" zu Buche. Die deutschen Standardwerte würden im Bereich der 15.000er-Marke nicht ohne Grund innehalten. Schließlich habe der DAX in diesem Dunstkreis von Mai 2021 bis zum Frühjahr 2022 insgesamt sieben Mal wichtige Hoch- und Tiefpunkte ausgeprägt. Nicht zuletzt die Nackenlinie der vor Jahresfrist ausgeprägten Topformation verlaufe hier. Aufgrund ihrer Bedeutung würden diese Hürden fast die charttechnisch einzig relevante Widerstandszone auf dem Weg zur nächsten Tausendermarke definieren. Unter Tradinggesichtspunkten sei deshalb das Tief vom Oktober 2021 bei 14.819 Punkten weiter als Absicherung auf der Unterseite prädestiniert. Auf der Oberseite gelte es dagegen, das jüngste Abwärtsgap bei 15.134/15.157 Punkten zu schließen, um den erfolgreichen Jahresauftakt fortzusetzen. (23.01.2023/ac/a/m)

