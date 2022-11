Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Eigentlich könnten wir an dieser Stelle die gestrige Analyse zum DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) noch einmal veröffentlichen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Bereits seit einigen Handelstagen befinde sich der RSI im überkauften Terrain und auch der trendfolgende MACD notiere sehr hoch. Angesichts der beschriebenen Indikatorenlage, sieben weißer Wochenkerzen in Serie sowie der vorangegangenen 2.400 Punkte-Rally, habe der DAX gestern eine Verschnaufpause eingelegt. Bei einer weit unterdurchschnittlichen Handelsspanne von lediglich gut 80 Punkten seien die deutschen Standardwerte innerhalb der Hoch-Tief-Spanne des Vortages verblieben. In der Konsequenz entstehe ein sog. Innenstab. Überhaupt halte das Aktienbarometer seit acht Tagen inne - "stabile Seitenlage" eben. Aber das sei oftmals genau der ideale Nährboden für den nächsten Trendimpuls. Auf der Unterseite könnte sich dieser entladen, wenn das Tagestief von vorgestern bei 14.344 Punkten unterschritten werde. Bei einem Rutsch unter das Tief vom 17. November bei 14.150 Punkten dürfte es sogar zur einer deutlichen Ausdehnung des gegenwärtigen Luftholens kommen. Nach Norden definiere dagegen das Hoch von Anfang Juni bei 14.709 Punkten den nächsten Widerstand. Aufgrund des US-Feiertages ("Thanksgiving") müsse der DAX heute ohne Unterstützung aus Übersee auskommen. (24.11.2022/ac/a/m)

