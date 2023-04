Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Kleine Tageskerzen, wenig Dynamik gen Norden, aber letztlich doch peu à peu weiter aufwärts, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So hätten sie zuletzt die charttechnische Situation der deutschen Standardwerte treffend zusammengefasst. Der gestrige Handelstag passe perfekt in dieses Bild. Bei einer sehr niedrigen Hoch-Tief-Spanne von weniger als 80 Punkten hätten zudem der Schlusskurs und das Vortagespendant nahezu auf identischem Niveau gelegen. Damit bleibe es unter dem Strich bei den zuletzt genannten Anlaufmarken. Das Kursziel von gut 16.000 Punkten habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) fast erreicht. Von diesem Level aus sei es dann nicht mehr weit bis zum bisherigen Rekordstand vom November 2021 bei 16.290 Punkten. Auf der Unterseite würden indes die ehemaligen Hochpunkte bei 15.706/15.659/15.634 Punkten zusammen mit dem "Ostergap" (15.626 zu 15.601 Punkte) einen ersten wichtigen Auffangbereich bilden. Eine wichtige Orientierungshilfe in Sachen "neue Bewegungsdynamik" dürften wie so oft die US-Märkte im Allgemeinen und der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) im Speziellen liefern. Dort stehe aktuell eine absolute Schlüsselzone im Fokus. (20.04.2023/ac/a/m)

