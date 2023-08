Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

So hätten die zuletzt beschriebenen, negativen Kursmuster in Form des jüngsten "swing highs" sowie des "roten Blocks" die erwarteten Anschlussabgaben nach sich gezogen. Dabei habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sogar eine Abwärtskurslücke (16.240 zu 16.141 Punkte) hinnehmen müssen. In der Folge habe sich das Aktienbarometer allerdings stabilisiert - und zwar im Bereich der diskutierten Kreuzunterstützung aus der 50-Tage-Linie (akt. bei 16.040 Punkten) und dem Tief vom 26. Juli bei exakt 16.000 Punkten. Genau diese Bastion dürfte zu Handelsbeginn erneut "im Feuer" stehen. Aus charttechnischer Sicht sei es weiterhin essentiell, diese Unterstützungen zu verteidigen. Ansonsten würden die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei rund 15.600 Punkten bzw. das Juli-Tief bei 15.456 Punkten die nächsten Rückzugsmarken definieren. Etwas mehr Vorsicht scheine generell angebracht zu sein, da der Korrekturmodus inzwischen auch in den USA angekommen sei. Schließlich lägen beim S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und beim NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) ebenfalls Abwärtsgaps vor. Um den verhagelten August-Auftakt dagegen vergessen zu machen, müsste der DAX zumindest das gestrige Abwärtsgap schließen. (03.08.2023/ac/a/m)

