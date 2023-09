Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wieder einmal - und damit zum gefühlt x-ten Mal - hat sich die Unterstützung bei rund 15.600 Punkten beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) als tragfähig erwiesen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Übergeordnet hätten die deutschen "blue chips" die seit dem Frühjahr bestehende Schiebezone in den letzten Wochen nochmals deutlich verringert. Konkret auf den Kursbereich zwischen besagten 15.600 und gut 16.000 Punkten. Das untere Ende dieser Tradingrange stelle bekanntermaßen den Auftakt zur absoluten Schlüsselzone aus der 200-Tage-Linie (akt. bei 15.537 Punkten) und den Lows vom Juli und August bei 15.469/15.456 Punkten dar. Das sei weiter die entscheidende Schaltstelle, bei deren Unterschreiten das Chartbild ernsthaften Schaden nehmen würde - sprich die aktuelle Schiebezone in eine Topbildung umschlage. Die konstruktive Entwicklung von gestern drohe allerdings heute zu verpuffen, sodass die o. g. Unterstützungen erneut im Blickpunkt stehen dürften. Wie so oft donnerstags noch ein Blick auf das Sentiment. Die aktuelle Stimmungsumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) mache eher Mut. So liege sowohl der Anteil der "Neutralen" als auch der der Bären unter den US-Privatanlegern über dem historischen Durchschnitt, während die Optimisten aktuell rarer gesät seien, wie im langfristigen Mittel. (21.09.2023/ac/a/m)

