Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - "Game changer" zu Wochenbeginn? Das ist derzeit die alles entscheidende Frage beim DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Während Anlegerinnen und Anleger in den letzten Monaten trotz der fehlenden Aufwärtsdynamik immer noch von einer Seitwärtsphase hätten ausgehen können, sehe das seit gestern anders aus. Mit dem tiefsten Stand seit März (15.329 Punkte) hätten die deutschen Standardwerte die ultimative Haltezone aus der 200-Tages-Linie (akt. bei 15.554 Punkten) und den Lows vom Juli und August bei 15.469/15.456 Punkten durchschlagen. Demzufolge müsse die Kursentwicklung seit dem Frühjahr nun als Topbildung interpretiert werden.Das rechnerische Abschlagspotenzial - abgeleitet aus der oberen Umkehr - lasse sich auf rund 1.000 Punkte taxieren und harmoniere damit sehr gut mit dem Märztief bei 14.458 Punkten. Aber selbst, wenn man "lediglich" die kleinere Schiebezone seit Anfang August zwischen gut 16.000 und knapp 15.500 Punkten heranziehe, würden gut 500 Punkte Abschlagspotenzial bleiben. Um das angeschlagene Chartbild zu verbessern, müsste der DAX® dagegen möglichst schnell den o.g. Durchschnitt der letzten 200 Tage zurückerobern. Einziger Hoffnungsschimmer: In den USA seien die "Breaks" auf der Unterseite bisher ausgeblieben. (26.09.2023/ac/a/m)