Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die geringe Handelsspanne vom Vortag hat der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern weiter eingeengt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So hätten zwischen Tageshoch und -tief gestern lediglich 54 Punkte gelegen. Trotz dieser engen Range sei die gestrige Tagesentwicklung bemerkenswert, denn die deutschen Standardwerte hätten gestern die 17.000er-Marke punktgenau erreicht. Vor dieser Marke und vor allem vor dem bisherigen Allzeithoch (17.003 Punkte) hätten Anleger dann allerdings mehrheitlich Respekt gezeigt. Deshalb sei unter dem Strich ein nachhaltiger Spurt über die Hochpunkte bei 16.963/16.967/17.003 Punkten vonnöten, um bei dem Aktienbarometer ein neues Aufwärtsmomentum zu entfachen. Auf den Ausbruch nach Norden lasse die zuletzt komplettierte Korrekturflagge hoffen, welche ein kalkulatorisches Kursziel von rund 17.450 Punkten bereithalte. Diese Zielmarke decke sich recht gut mit der 161,8%-Fibonacci-Projektion der jüngsten Atempause (17.410 Punkte). Als kurzfristige Absicherung biete sich indes unverändert die Mini-Kurslücke vom 24. Januar (16.761 zu 16.753 Punkte) an. Schließlich nehme die Gefahr eines Scheiterns an den o. g. Hürden beim Schließen dieses Gaps spürbar zu. (31.01.2024/ac/a/m)



