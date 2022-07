Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zeigte gestern die erwartete Aufwärtsreaktion, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dabei deute die gestrige Hoch-Tief-Spanne von 160 Punkten auf einen ruhigen Handelstag hin, zumal die angeführte Handelsspanne innerhalb des Pendants des Vortages verblieben sei. In der Konsequenz entstehe ein Innenstab bzw. ein sog. "harami"-Muster. Beide charttechnischen Phänomene würden eine prozyklische Positionierung im Ausbruchsfall nahelegen. Während für eine nachhaltige Erholungsperspektive der deutschen Standardwerte ein Anstieg über das Vortageshoch bei 12.870 Punkten notwendig sei, dürfte ein Abgleiten unter die zyklischen Verlaufstiefs bei 12.439/12.391 Punkten für die nächste charttechnische Breitseite sorgen. Schließlich würde ein neues Low die Möglichkeit der Ausprägung eines potenziellen Doppelbodens negieren. Die runde 12.000er-Marke als Kursziel aus der Topbildung seit März definiere dann das nächste Anlaufziel. Eine wichtige horizontale Unterstützung ergebe sich zudem in Form des Tiefs von Ende Oktober 2020 bei 11.450 Punkten - sei aber noch ein ganzes Stück entfernt. Die Vorgaben würden heute aber auf eine Fortsetzung des gestrigen Erholungsversuches hoffen lassen. (07.07.2022/ac/a/m)

