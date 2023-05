Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - "Monatsultimo mit vielen Highlights" titelten wir gestern im Hinblick auf den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Es seien sogar zu viele Schlaglichter gewesen, um sie alle in der gestrigen Ausgabe zu erwähnen. Deshalb würden die Analysten nun noch ein weiteres Highlight nachholen: Mit 15.922 Punkten sei dem DAX der höchste Monatsschlusskurs der Geschichte gelungen! Auf Monatsbasis stehe damit zudem tatsächlich die vierte weiße Monatskerze in diesem Jahr zu Buche. Dazu passe auch das neue Bewegungshoch der deutschen Standardwerte oberhalb der Marke von 16.000 Punkten. Keine Frage: Dieses Level sei im weiteren Handelsverlauf abverkauft worden. Deshalb würden die Analysten möglicherweise etwas zu optimistisch klingen. Doch solange die deutschen Standardwerte oberhalb der Haltezone aus den ehemaligen Hochs bei 15.706/15.659/15.634 Punkten und dem "Ostergap" (15.626 zu 15.601 Punkte) notieren würden, sei die laufende Aufwärtsbewegung absolut intakt. Solange befinde sich beim DAX auch das bisherige Rekordhoch in absoluter Schlagdistanz. Eine wichtige Orientierungshilfe liefere aktuell - wie so oft - möglicherweise der Chartverlauf des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0), der sich in eine klassische Entscheidungssituation manövriert habe. (03.05.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >