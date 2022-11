Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Erfolgsgeschichte des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) seit Anfang Oktober haben wir zuletzt immer wieder thematisiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Auf Wochenbasis stünden für die deutschen Standardwerte inzwischen acht positive Handelswochen in Folge zu Buche. Eine längere Schönwetterperiode sei dem Aktienbarometer in der gesamten Historie seit 1988 nur fünf Mal gelungen! Zu mehr als 10 positiven Wochen in Serie sei es dabei nie gekommen. Das zeige wie außergewöhnlich die aktuelle Erfolgsserie sei. Per Saldo dürften die Bäume in Zukunft deshalb nicht mehr in den Himmel wachsen. Dazu würden die Gewinnmitnahmen im bisherigen Wochenverlauf passen. Letztere würden sich im Verlauf diverser Indikatoren niederschlagen. So generiere der RSI gerade ein neues Ausstiegssignal. Zuvor habe der Oszillator über mehrere Wochen in seiner oberen Extremzone notiert und dabei eine Topbildung ausgeprägt. Diesem Beispiel sei gestern der MACD gefolgt, indem der Trendfolger auf historisch hohem Level ein Ausstiegssignal geliefert habe. In dieser Gemengelage definiere das Tief vom 17. November bei 14.150 Punkten eine erste Unterstützung, ehe das Augusthoch bei 13.948 Punkten wieder auf die Agenda rücke. (30.11.2022/ac/a/m)



