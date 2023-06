Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In Bezug auf den S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) hatten wir zuletzt mehrfach auf das Phänomen hingewiesen, dass die amerikanischen Standardwerte seit Mitte März regelmäßig am Donnerstag und Freitag zulegen können, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das Muster "starker Wochenschlussspurt" sei grundsätzlich konstruktiv zu werten und gestern mit einem Kursplus von 26 Punkten erneut zum Tragen gekommen. Aber man solle ja bekanntlich den Tag nicht vor dem Abend loben. Dennoch habe diese Anomalie auch dem heimischen DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) unter die Arme geholfen, denn dieser habe sich im Handelsverlauf vom Tagestief bei 15.810 Punkten deutlich erholen und mit 15.988 Punkten auf Tageshoch aus dem Handel gehen können. Unter dem Strich entstehe dadurch eine weiße Tageskerze - ein erstes Indiz, dass die Konsolidierung im bisherigen Wochenverlauf abgeschlossen worden sei, zumal dank dieser Entwicklung auch die 50-Tage-Linie (akt. bei 15.959 Punkten) verteidigt worden sei. Ohnehin sei jedes Luftholen oberhalb des strategischen Rückzugsbereiches bei 15.700/15.600 Punkten als gesund zu bezeichnen. Erst bei einem Abgleiten unter dieses Schlüssellevel müssten Anleger mittelfristig kleinere DAX-Brötchen backen. (23.06.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >