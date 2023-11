Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) startete relativ ruhig, mit wenig Bewegung, aber erfolgreich in die neue Woche, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So hätten beispielsweise zwischen Tageshoch und -tief keine 100 Punkte gelegen. Damit zeige das Aktienbarometer Respekt vor der 50-Tage-Linie (akt. bei 15.295 Punkten). Dennoch sei der kurzfristige Aufwärtstrend intakt. Zudem würden die erfolgreiche Bodenbildung bzw. die immer wieder beschriebene Inselumkehr aktuell konstruktiv stimmen. Ein echter Lackmustest stehe im Bereich der horizontalen Barrieren bei 15.500/15.600 Punkten an. Hier hätten die deutschen Standardwerte in den letzten Monaten mehrfach wichtige Hoch- und Tiefpunkte ausgeprägt. Mit dem Durchschnitt der letzten 200 Tage (akt. bei 15.645 Punkten) verlaufe hier eine weitere massive Barriere. Genau beobachten sollten Anleger die Chartsituation beim S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0), wo sich die Kursentwicklung der letzten Monate als trendbestätigende Konsolidierungsflagge herauskristallisieren könnte. Beim heimischen DAX biete sich dagegen der entscheidende Teil des "island reversals" - sprich das Aufwärtsgap vom 2. November (15.028 zu 14.950 Punkten) - als kurzfristige Absicherung auf der Unterseite an. (14.11.2023/ac/a/m)



