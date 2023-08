Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - "Erholungsversuch mit Makeln" titelten wir gestern in Bezug auf den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dem sei auch heute wenig hinzuzufügen, denn dem Aktienbarometer sei zwar die Rückeroberung der Tiefs bei 15.703/15.706 Punkten gelungen, aber Momentum wolle (bisher) nicht so recht aufkommen. Wie bereits an den beiden Vortagen hätten die deutschen Standardwerte ihr Tageshoch (15.821 Punkte) auch gestern nicht halten können - per Tagesschlusskurs stehe sogar eine rote Kerze zu Buche. Eine Erholung werde zwar durch das Phänomen "drei negative Wochenkerzen" in Folge begünstigt, doch ein wenig mehr Aufwärtsdynamik wäre schon wünschenswert. Auf der Unterseite gelte es dagegen unverändert, die Tiefpunkte von Juli und August bei 15.469/15.456 Punkten unbedingt zu verteidigen. Zusammen mit der 200-Tage-Linie (akt. bei 15.398 Punkten) entstehe auf diesem Niveau eine absolute Kernunterstützung, deren Unterschreiten eine Topformation vervollständigen würde. Wie so oft donnerstags noch ein Blick auf die Börsenstimmung. Gemäß der Erhebung der American Association of Individual Investors (AAII) gebe es wieder mehr Bären (35,9%) als Bullen (32,3%) unter den US-Privatanlegern. Die Prozentsätze würden aber insgesamt recht unspektakulär ausfallen. (24.08.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >