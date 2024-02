Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Verlieren die Anleger den Mut beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)? Den zweiten Handelstag in Folge testete das Aktienbarometer gestern die runde 17.000er-Marke und damit das bisherige Allzeithoch bei 17.003 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der Respekt vor diesem Level sei weiterhin groß und so bleibe es bei der Aussage der letzten Tage: Ein nachhaltiger Sprung über die Hochpunkte bei 16.963/16.967/17.003 Punkten sei notwendig, um eine neue Aufwärtsdynamik zu entfachen. Mit jedem Handelstag, den der Ausbruch auf sich warten lasse, nehme andererseits aber die Gefahr eines "Überrollens" zu. Deshalb würden die Analysten als kurzfristige Absicherung unverändert die Mini-Kurslücke vom 24. Januar (16.761 zu 16.753 Punkte) heranziehen. Zum Abschluss noch ein Blick auf die Börsenstimmung. Gemäß der aktuellen Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII) seien die amerikanischen Privatanleger bereits wieder recht euphorisch. Schließlich liege der Bullenanteil bei 49,1% - Werte über 50% seien selten und würden eine gewisse Sorglosigkeit signalisieren. Der Mehrheit der Optimisten stehe dagegen nur noch ein halb so hoher Bärenanteil (24,5%) gegenüber. (01.02.2024/ac/a/m)

