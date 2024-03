Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) setzte gestern seinen aktuellen Rekordlauf fort, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Lohn der Mühen sei der sechste Handelstag in Folge mit einem neuen Allzeithoch gewesen. Sogar mit einem erneuten Aufwärtsgap (17.606 zu 17.620 Punkte) hätten die deutschen Standardwerte ihren historischen Hochstand bis auf 17.747 Punkte ausbauen können. Apropos Allzeithoch: Nachdem der DAX-Kursindex (ISIN: DE0008467440, WKN: 846744) zu Wochenbeginn bereits geliefert habe, sei gestern mit dem CDAX (ISIN: DE0008469602, WKN: 846960) ein weiterer eher zurückgebliebener Index gefolgt. Schließlich sei dem marktbreitesten deutschen Aktienbarometer mit 1.533 Punkten endlich auch ein neues Rekordlevel gelungen. Gerade die beschriebenen Ausbrüche beim DAX-Kursindex sowie beim CDAX seien Wasser auf die Mühlen der Bullen. Zurück zur Performance-Variante der deutschen "blue chips": Auch unter Money Management-Aspekten liefere der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. Schließlich vollziehe sich die beschriebene Rekordjagd vollständig oberhalb des oberen Bollinger Bandes (akt. bei 17.653 Punkten). Zusammen mit einem RSI-Wert auf Tagesbasis von 78 befinde sich der Markt in einem überkauften Zustand. Vor diesem Hintergrund könnten Anleger kurzfristige Stopps auf das Niveau der jüngsten Kurslücke nachziehen. (01.03.2024/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >