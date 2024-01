Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nicht zuletzt dank neuer Rekordstände bei NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) und S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) (17.450 bzw. 4.868 Punkte) sind auch die deutschen Standardwerte erfolgreich in die neue Woche gestartet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dennoch stehe die Kursentwicklung hierzulande im bisherigen Jahresverlauf im Zeichen einer klassischen Verschnaufpause. Bei genauem Hinsehen gelte das beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sogar seit Mitte Dezember. Charttechnisch trage das beschriebene Luftholen die Züge einer klassischen Korrekturflagge. Die untere Begrenzung des Konsolidierungsmusters sei deshalb interessant, weil sie bestens mit der 50-Tage-Linie (akt. bei 16.388 Punkten) und dem bisherigen Jahrestief (16.345 Punkte) harmoniere. Zusammen mit den alten Ausbruchsmarken bei 16.500/16.300 Punkten entstehe hier eine wichtige kurzfristige Haltezone. Zum Beenden des Kräftesammelns der letzten Wochen bedürfe es dagegen eines Spurts über die obere Flaggenbegrenzung (akt. bei 16.770 Punkten). Gelinge der Befreiungsschlag, wäre der DAX zurück in der Erfolgsspur und dann würden auch hierzulande neue Rekordstände jenseits des bisherigen Allzeithochs von 17.003 Punkten wahrscheinlicher. (23.01.2024/ac/a/m)

