Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Steilvorlage seitens der konstruktiven Entwicklung der US-Aktienmärkte hat der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern genutzt, um über 250 Punkte zuzulegen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dank dieses Zwischenspurts hätten die deutschen Standardwerte auch die Jahresschlussnotiz von 16.752 Punkten passiert, d. h. auch unser heimisches Aktienbarometer liege jetzt auf Jahressicht im Plus. Charttechnisch gehe diese Entwicklung mit der "bullishen" Auflösung der zuletzt diskutierten Korrekturflagge einher. Letzteres geschehe sogar mit einem kleinen Aufwärtsgap (16.753 zu 16.761 Punkte), was für ein zusätzliches Ausrufezeichen sorge. Die große Frage sei deshalb, ob die Konsolidierung seit Mitte Dezember bereits ausreiche, um die zuvor heißgelaufene Indikatorenkonstellation bzw. den fulminanten Schlussspurt 2023 zu verdauen. Nüchtern betrachtet, handele es sich bei der beschriebenen Flagge um ein trendbestätigendes Kursmuster. Per Saldo würden damit auch hierzulande neue Rekordstände oberhalb des bisherigen Allzeithochs von 17.003 Punkten realistischer. Unter Tradinggesichtspunkten diene die o. g. Aufwärtskurslücke fortan als erste Unterstützung. (25.01.2024/ac/a/m)

