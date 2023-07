Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Was ist noch besser als ein sauber ausgeprägtes Kursmuster? Eine lehrbuchmäßig ausgebildete Chartformation, die versagt, denn dann bestehen entsprechende Positionsschieflagen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Letzteres sei dann oftmals der ideale Nährboden für eine schnelle, dynamische Bewegung in die entgegengesetzte Richtung. Genau das sei die aktuelle Ausgangslage beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900): Das temporäre Unterschreiten der Schlüsselzone bei 15.700/15.600 Punkten habe sich als Fehlsignal erwiesen und begünstige den aktuellen Aufwärtsimpuls. Dabei hätten die deutschen Standardwerte gestern zwei weitere Stärkebeweise geliefert. So habe neben dem Schließen der jüngsten Abwärtskurslücke (15.846 zu 15.901 Punkte) auch die runde 16.000er-Marke zurückerobert werden können. Letzteres gehe zudem damit einher, dass das Aktienbarometer wieder oberhalb der 50-Tage-Linie (akt. bei 15.971 Punkten) notiere. Und es könnte noch besser kommen! Nämlich dann, wenn der DAX den kurzfristigen Korrekturtrend seit Mitte Juni (akt. bei 16.052 Punkten) überspringe. Dann würde neben der negierten Schulter-Kopf-Schulter-Formation noch eine trendbestätigende Flagge vorliegen. Dieses Konsolidierungsmuster sollte dann den Grundstein für einen Anlauf auf den ultimativen Deckel in Form der Hochs bei 16.300/16.400 Punkten legen. (13.07.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >