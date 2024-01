Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die zurückliegende Woche - wie auch der bisherige Jahresverlauf - stehen beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) unter dem Zeichen einer Konsolidierungsphase, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Unter dem Strich würden die deutschen Standardwerte rund 200 Punkte unterhalb des Jahresschlusskurses von 2023 (16.752 Punkte) notieren. Spektakulärer sei aktuell die Kursentwicklung in den USA, wo in der vergangenen Woche sowohl dem NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) als auch dem S&P 500 (WKN: A0AET0 | ISIN: US78378X1072) jeweils neue Rekordstände (17.317/4.842 Punkte) gelungen seien. Die beschriebenen Begleitumstände würden nicht ohne Wirkung auf unseren heimischen Aktienmarkt bleiben, denn auch hier eröffne sich möglicherweise ein konstruktiver Ausweg. So nehme die jüngste Kursentwicklung mehr und mehr die Züge einer Korrekturflagge an. Während die untere Begrenzung des Konsolidierungsmusters bestens mit der 50-Tage-Linie (akt. bei 16.358 Punkten) und dem bisherigen Jahrestief (16.345 Punkte) harmoniere, bedürfe es zum Beenden der laufenden Verschnaufpause eines Spurts über die obere Flaggenbegrenzung (akt. bei 16.779 Punkten). Im Erfolgsfall ebne eine abgeschlossene Flagge den Weg zu neuen Allzeithochs - auch hierzulande. (22.01.2024/ac/a/m)

