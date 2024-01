Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zunächst gönnte sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern eine kleine Verschnaufpause, ehe ein starker Zwischenspurt am Nachmittag letztlich doch noch für ein kleines Tagesplus sorgte, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dank dieser Entwicklung bestätige das Aktienbarometer letztlich den vorgestern erfolgten Ausbruch aus der seit Mitte Dezember bestehenden Korrekturflagge. Dabei handele es sich um ein klassisches trendbestätigendes Konsolidierungsmuster, welches auch hierzulande neue Allzeithochs jenseits des bisherigen Rekordlevels von 17.003 Punkten wahrscheinlich mache. Konservativ berechnet halte die beschriebene Korrekturflagge sogar ein Kursziel im Bereich von 17.450 Punkten bereit. Dieses Anlaufziel harmoniere zudem sehr gut mit der 161,8%-Fibonacci-Projektion der jüngsten Atempause (17.410 Punkte). Sei also der "Weg des größten Schmerzes" weiterhin der gen Norden? Charttechnisch spreche einiges dafür. Unter Risikogesichtspunkten könnten Trader dagegen die jüngste Aufwärtskurslücke vom 24. Januar (16.753 zu 16.761 Punkte) als engmaschige Absicherung heranziehen. Als strategischer Stopp diene indes weiterhin das bisherige Jahrestief (16.345 Punkte), verstärkt durch die alte Ausbruchszone bei 16.500/16.300 Punkten. (26.01.2024/ac/a/m)



