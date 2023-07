Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bereits im Laufe des gestrigen Tages, also noch vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank FED, der nach dem deutschen Börsenhandel stattfand, fiel der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erstaunlich stark zurück, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dabei habe mit einem Ein-Wochen-Tief dann exakt die 16.000er-Marke standgehalten und mit ihr letztlich auch die Gleitenden Durchschnitte der vergangenen 38 und 55 Börsentage. Der Schlusskurs habe dann wieder über 16.100 Punkten gelegen und dort habe sich auch die Indikation befunden, als um 22 Uhr die US-Börsen geschlossen hätten. Diese hätten mit einer leicht freundlichen Tendenz auf den nicht unerwarteten Zinsschritt von 25 Basispunkten reagiert. Zum Beispiel aber ein Tages-Doji im S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) zeige, dass nicht unbedingt der Boden für eine anhaltende Rally bereitet worden sei. Was heiße das für den DAX? Erst einmal noch einmal abwarten, zunächst aber nur kurz, denn bereits heute Nachmittag gebe es die EZB-Zinsentscheidung, die direkt weitere Impulse liefern werde. Womöglich sei dann doch die 16.000er-Marke unter Beschuss, so dass die mittelfristigen Aufwärtstrendgeraden 500, 600 Punkte tiefer gefordert sein könnten. Oder aber, es starte der Angriff auf das Allzeithoch bei 16.427 Zählern. (27.07.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



