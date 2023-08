Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Situation beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) spitzt sich zu: Da sind zum einen die bereits zuletzt mehrfach angeführten Unterstützungen bei rund 15.800 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Von hier aus sei es nur ein Wimpernschlag bis zu den nächsten Haltepunkten in Form des unteren Bollinger Band (akt. bei 15.760 Punkten) sowie bis zur alten, von Mitte Juni stammenden Trendlinie (akt. bei 15.667 Punkten). Und dann seien da - last, but not least - noch die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei 15.600 Punkten bzw. des jüngsten Verlaufstiefs bei 15.456 Punkten als die finalen Rückzugsmarken. Gleichzeitig würden die jüngsten, fast deckungsgleichen Tageshochs bei 15.963/15.974/15.983 Punkten ins Auge fallen. Ein "bullisher" Ausweg aus der bisherigen August-Schwäche sei also ebenfalls möglich - wenn der Sprung über die jüngsten Verlaufshochs gelingen sollte. In diesem Zusammenhang würden die deutschen "blue chips" möglicherweise eines der Lieblingsmuster der Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt ausbilden, welches sich aus einem Innenstab (am 7. August), einem Fehlausbruch nach unten (Low vom 8. August bei 15.706 Punkten) und einem anschließenden Ausbruch gen Norden zusammensetze. Das letzte Mosaiksteinchen fehle zwar noch, aber ein Spurt über das Hoch bei 15.983 Punkten würde diese besondere Konstellation konstruktiv abschließen. (10.08.2023/ac/a/m)

