Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) war toll in die neue Woche gestartet und notierte mit bis zu 260 Punkten im Plus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Als Hürde bestätigt worden sei dabei die 13.380er-Zone. Am Abend hätten sich die Bullen jedoch bereits wieder getrollt. Letztlich sei es im Kerzenchart zu einer Art "Doji" gekommen, welcher die derzeitige Verunsicherung der Anleger untermauere. Durch den Kursrückgang im Handelsverlauf sei zunächst auch die darüber liegende Hürde, eine Notierungslücke bei 13.648/13.749 Zählern, kein Thema mehr, geschweige denn die mittelfristig bedeutenden Gleitenden Durchschnitte der letzten 38 und 55 Börsentage, die jeweils im Fallen begriffen seien und sich aktuell um 13.840/13.910 Punkte bewegen würden. Beim Blick nach unten stehe das jüngste Drei-Monats-Tief bei 12.904 Zählern im Fokus. Hinzuweisen sei weiterhin auf das zyklische Tief auf Tagesschlusskursbasis vom 8. März bei 12.831 Punkten. Ende ein Handelstag darunter, sei ein kleines Verkaufssignal gen 19-Monats-Tief bei 12.438 Zählern auf Intraday-Basis generiert. Die auf dem Niveau beginnende robuste Unterstützungszone umfasse auch ein kleines Gap vom Herbst 2020 und vor allem das 50-Prozent-Fibonacci-Retracement der 2020/2021er-Aufwärtswelle, welches bei exakt 12.272 Punkten liege. (28.06.2022/ac/a/m)

