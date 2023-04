Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Trader werden diese Börsenphase wohl hassen, alle anderen können gut damit leben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Es bleibe beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) wenig volatil, wenngleich gestern zumindest wieder etwas mehr Bewegung in den Markt gekommen sei. Dabei sei immerhin ein neues 14-Monats-Hoch bei 15.827 Punkten erzielt worden. Dieses habe im Tagesverlauf jedoch nicht behauptet werden können, so dass sich wie bereits am Dienstag, 4. April eine Tageskerze ergeben habe, die als Konsolidierungssignal zu interpretieren sei. Zumindest also ein kleines Gap, das über die Osterfeiertage aufgerissen worden sei, dürfte geschlossen werden. Dieses liege bei 15.601/15.625 Punkten. Weiter deutlich entfernt liege die erste sehr solide Unterstützung: innerhalb der breiten Notierungslücke zwischen 15.342 sowie 15.425 Zählern würden auch die mittelfristig bedeutenden Gleitenden Durchschnitte der vergangenen 38 und 55 Börsentage verlaufen. Auf Tagesschlusskursbasis habe das Hoch ebenso weiter ausgebaut werden können. Nach einer möglichen Konsolidierung stehe also die 16.000er-Marke auf der Agenda der Bullen, ehe diese sich das Allzeithoch vornehmen dürften. Der Widerstand bei 16.285/16.290 Punkten, den höchsten Ständen von 2022 und 2021, sei robust! (13.04.2023/ac/a/m)

