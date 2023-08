Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - An den letzten beiden Handelstagen verbuchte der DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) jeweils ein neues Rekordlevel, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Mittlerweile hätten die deutschen Standardwerte ihr Allzeithoch bis auf 16.529 Punkte ausbauen können. Es gebe wahrlich schlechtere Begrüßungen zur Rückkehr aus dem Sommerurlaub. Charttechnisch erwies sich dabei unsere Hypothese von Mitte Juli "trendbestätigende Flagge statt Schulter-Kopf-Schulter-Formation" als der erwartete Kurstreiber, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. In der Summe sei der Aufwärtstrend des Jahres 2023 ungebrochen.Gleichzeitig ist heute Monatswechsel, was bei uns oftmals mit einem Blick auf den Monatschart verbunden ist, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Hier stehe beim DAX® erneut eine weiße Kerze zu Buche. Damit bleibe es dabei: Die bisher einzige rote Monatskerze des laufenden Jahres habe der Mai gebracht. Aktuell springe aber noch ein weiteres Detail ins Auge. Der Juli habe im Vergleich zum Vormonat ein höheres Hoch und ein tieferes Tief ausgebildet, d.h. es entstehe ein klassischer "outside month". Die Begrenzungen eines solchen Außenstabes in Form des oben genannten Rekordstandes sowie des Monatstiefs (15.456 Punkte) würden oftmals charttechnische Schlüsselgrößen mit besonderer Bedeutung abstecken. (01.08.2023/ac/a/m)