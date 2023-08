Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Ähnliches Muster wie am Vortag: Zunächst startete der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern einen Erholungsversuch, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Wie bereits zum Wochenauftakt habe das Aktienbarometer jedoch das Tageshoch (15.799 Punkte) nicht über die Ziellinie retten können. Den zweiten Handelstag in Folge stehe deshalb eine Tageskerze mit markantem Docht zu Buche. Immerhin würden die deutschen Standardwerte zumindest am Signalgeber in Form der Tiefs bei 15.703/15.706 Punkten "kratzen". Gelinge die Rückeroberung dieser Widerstände, werde eine Erholung deutlich wahrscheinlicher - ein Verhaltensmuster, welches auch durch die drei zuvor ausgeprägten negativen Wochenkerzen begünstigt werde. Auf der Unterseite gelte es dagegen unverändert, das Juli-Tief bei 15.456 Punkten unbedingt zu verteidigen. Auf diesem Level habe der DAX auch am vergangenen Freitag die Kurve bekommen. Knapp darunter verlaufe mit der 200-Tage-Linie (akt. bei 15.390 Punkten) zudem eine weitere wichtige Rückzugslinie. Bei einem Bruch dieser Bastion würde die aktuelle Seitwärtsphase zu einer oberen Umkehr mutieren.

(23.08.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >