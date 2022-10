Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) könnte sich gestern nach einem Kursplus von gut 800 Punkten innerhalb weniger Handelstage eine verdiente Verschnaufpause, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Charttechnisch gebe es einen guten Grund für das zwischenzeitliche Luftholen und der sei in der 50-Tage-Linie (akt. bei 12.833 Punkten) zu sehen. Trotz des beschriebenen Durchatmens bleibe es aber bei den jüngsten Entspannungssignalen. So würden das "reversal" vom Donnerstag letzter Woche, die folgende Aufwärtskurslücke (12.379/12.396 Punkte), mit der die alten Jahrestiefs vom März und Juli bei rund 12.400 Punkten zurückerobert worden seien, sowie die anschließende Bodenbildung unverändert als Katalysatoren dienen. Das rechnerische Anschlusspotenzial aus der kurzfristigen unteren Umkehr lasse sich auf 800 Punkte taxieren, sodass perspektivisch der seit Jahresbeginn bestehende Abwärtstrend (akt. bei 13.399 Punkten) wieder auf die Agenda rücken sollte. Hier dürfte sich dann das längerfristige Schicksal der deutschen Standardwerte entscheiden, denn bis zu besagter Trendlinie handele es sich lediglich um eine Erholung im übergeordneten Bärenmarkt. Um die jüngsten Verbesserungen nicht zu verspielen, sollte der DAX zukünftig das o. g. Gap nicht mehr schließen und damit auch die ehemaligen Jahrestiefs verteidigen. (20.10.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >