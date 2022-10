Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das "reversal" vom vergangenen Donnerstag weckte beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) die ersten Erholungshoffnungen, so die die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Mit dem jüngsten Aufwärtsgap (12.379 zu 12.396 Punkte) sowie der Rückeroberung der alten Jahrestiefs vom März und Juli bei rund 12.400 Punkten seien jüngst zwei weitere Ausrufezeichen gefolgt. Interessant sei dabei, dass das gestrige Tagestief (12.398 Punkte) sowohl die alten Lows als auch die angeführte Kurslücke bestätigt habe. Auf der Oberseite würden nun die Hochs bei 12.673/12.676 Punkten in den Mittelpunkt rücken. Gelinge den deutschen Standardwerten der Spurt über diese Schlüsselzone, dann entstünde ein kurzfristiger Doppelboden, aus dem sich ein kalkulatorisches Erholungspotenzial von rund 800 Punkten ergeben würde. Perspektivisch reiche dieses sogar aus, um den seit Jahresbeginn bestehenden Abwärtstrend (akt. bei 13.424 Punkten) anzupeilen. Ein charttechnischer Befreiungsschlag passe zudem gut in die saisonale Landschaft, die eine zyklische Erholungsphase signalisiere. Auch auf der Unterseite liefere der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. Die Kombination aus der o. g. Aufwärtskurslücke und den ehemaligen Jahrestiefs bei 12.400 Punkten diene in Zukunft als eine erste, massive Haltezone. (18.10.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >