Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) startete mit einer geringen Hoch-Tief-Spanne von weniger als 100 Punkten in die zweitletzte volle Handelswoche des Jahres, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Dennoch sei den deutschen Standardwerten erneut ein neues Allzeithoch (16.818 Punkte) gelungen. Unter dem Strich stehe damit wieder einmal eine weiße Tageskerze zu Buche - übrigens die zehnte in Serie. Mit anderen Worten: Bisher habe das Aktienbarometer im Dezember nur positive Tageskerzen ausgeprägt und setze somit die Erfolgssträhne vom November nahtlos fort. Übergeordnet sei eine Rally um mehr als 2.000 Punkte binnen weniger Wochen alles andere als alltäglich. Die dynamische Aufwärtsbewegung seit Ende Oktober habe bei den Indikatoren deutliche Spuren hinterlassen. So sei beispielsweise der RSI mit einem Wert von 84 inzwischen massiv heißgelaufen. Derart hoch im überkauften Terrain habe der Oszillator zuletzt im November 2017 notiert. Damals habe sich der DAX® zunächst noch wacker geschlagen, ehe ein schwacher Jahresauftakt 2018 und ein insgesamt herausforderndes 1. Quartal 2018 gefolgt seien. Eine mögliche Blaupause für den Jahresbeginn 2024? Es würde zumindest zu dem ebenfalls recht euphorischen Sentiment passen. (12.12.2023/ac/a/m)