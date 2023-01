Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach dem schwierigen Börsenjahr 2022 hat der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) die erste Handelswoche erfolgreich hinter sich gebracht, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So belaufe sich das Kursplus an den ersten fünf Tagen des neuen Jahres auf 4,9%. Viel zu früh für eine erste Zwischenbilanz? Mitnichten, denn es gebe eine alte Trading-Weisheit, welche den ersten fünf Handelstagen Signalcharakter zubillige. Mit anderen Worten: Der Jahresauftakt gebe oftmals den Takt für das Gesamtjahr vor bzw. noch etwas zugespitzter: Der Jahresauftakt nehme die Tendenz der kommenden zwölf Monate regelmäßig vorweg. Doch wie zuverlässig sei plakative Börsenregel? Die Analysten hätten es genau wissen wollen und hätten die Prognosegüte des "Fünf-Tages-Indikators" auf Basis der DAX-Daten seit 1988 untersucht. In 24 von 35 Jahren habe das Jahresanfangs-Barometer die weitere Kursrichtung der deutschen Standardwerte vom 6. Handelstag des Jahres bis Ende Dezember tatsächlich richtig angezeigt. Das entspreche einer Trefferquote von fast 69%. Nicht schlecht für einen derart rudimentären Indikator und darüber hinaus viel besser als die Prognosequalität des "Januar-Indikators". Es lohne also nicht, den ersten Börsenmonat ins Land ziehen zu lassen. Vielmehr sei es nie zu früh für ein erstes Zwischenfazit. (09.01.2023/ac/a/m)

