Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Am vergangenen Freitag hatten wir auf das "Oster-Phänomen" und die gute DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Performance in der Woche vor Ostern hingewiesen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Hierzu hätten sie einen coolen Hinweis erhalten - konkret, dass auch die Woche nach Ostern deutlich überdurchschnittlich ausfalle. Im zweiten Schritt hätten die Analysten natürlich nachgerechnet: Auf Basis der Daten seit 1988 würden die deutschen "blue chips" in den beiden Wochen um das Osterfest im Mittel um 2,08% steigen. Gleichzeitig falle die Wahrscheinlichkeit für steigende DAX-Notierungen mit 83% sehr, sehr gut aus. Beide Werte lägen deutlich über den historischen Durchschnittswerten. Per Saldo ein weiterer Beleg für die "gute Investorenlaune" im Umfeld von Feiertagen. Letztere hätten die deutschen "blue chips" gestern erneut in ein neues Allzeithoch (18.286 Punkte) ummünzen können. Kehrseite der Medaille sei ein RSI, welcher mit einem Wert von fast 83 tief im überkauften Terrain notiere. Ein heißgelaufener Indikator sei aber ein hartes Ausstiegssignal, sondern eher ein Aspekt, der ein striktes Stoppmanagement erfordere. Die horizontalen Unterstützungen bei rund 17.900 Punkten gelte es deshalb nicht mehr zu unterschreiten. (26.03.2024/ac/a/m)