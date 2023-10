Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach den Kursverlusten der letzten beiden Handelstage und dem damit verbundenen Schließen der vorangegangenen Aufwärtskurslücke lieferte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zu Wochenbeginn ein erstes Lebenszeichen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Vom Tagestief bei 15.103 Punkten habe sich das Aktienbarometer um über 100 Punkte erholen können. Auf Tagesschlusskursbasis stehe sogar ein sog. "Hammer" zu Buche. Dieses konstruktive Kerzenmuster könne aber nicht über das aktuell schwierige charttechnische Fahrwasser hinwegtäuschen, indem sich die deutschen Standardwerte gegenwärtig befinden würden. So sei die zwischenzeitliche Erholung in der letzten Handelswoche exakt im Dunstkreis der wichtigen Widerstandszone bei 15.500/15.600 Punkten gescheitert. Die jüngste DAX-Wochenkerze verfüge über einen markanten Docht, wodurch die Bedeutung der angeführten Schlüsselbarrieren nochmals untermauert werde. Und noch ein drittes Argument gelte es derzeit zu beachten: Die Glättungslinien der letzten 50 bzw. 200 Tage (akt. bei 15.600/15.644 Punkten) würden hier verlaufen. In der vergangenen Woche sei es zudem zu einem negativen Schnittmuster zwischen den beiden gleitenden Durchschnitten gekommen. Für einen wirklichen Befreiungsschlag müssten die angeführten Hürden deshalb unbedingt übersprungen werden. (17.10.2023/ac/a/m)

