Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der September im Allgemeinen und die laufende, besonders kritische Septemberwoche im Speziellen machen ihrem Ruf alle Ehre, denn jetzt geht es beim DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) ans Eingemachte, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.So lasse sich die charttechnische Ausgangslage des Aktienbarometers aktuell treffend umschreiben. Schließlich sei es gestern tatsächlich zur Belastungsprobe der 200-Tages-Linie (akt. bei 15.543 Punkten) gekommen. Im Zusammenspiel mit den Lows vom Juli und August bei 15.469/15.456 Punkten bilde die meistbeachteste Glättungslinie weiterhin die entscheidende Schwelle zwischen "gut und böse", d.h. unterhalb dieser Bastion schlage die laufende Schiebezone in eine Toppbildung mit einem kalkulatorischen Abschlagspotenzial von rund 1.000 Punkten um. Diese absolute Schlüsselzone dürfte auch zum Wochenabschluss im Mittelpunkt stehen, dabei gelte das klassische "make or break". Für eine kurzfristige Stabilisierung sei dagegen ein Spurt über das Hoch von vorgestern bei 15.810 Punkten nötig. Von einem echten Befreiungsschlag könnten Anlegerinnen und Anleger allerdings erst bei einer Rückeroberung des jüngsten Verlaufshoch bei 16.043 Punkten ausgehen. (22.09.2023/ac/a/m)