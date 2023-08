Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zuletzt hatten wir an dieser Stelle eines unserer kurzfristigen Lieblingsmuster diskutiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zur Erinnerung: Es ergebe sich aus dem Zusammenspiel eines Innenstabs (am 7. August), einem Fehlausbruch nach unten (Low vom 8. August bei 15.706 Punkten) und einem anschließenden Ausbruch gen Norden. Mit einem Anstieg über die jüngsten, fast deckungsgleichen Tageshochs bei 15.963/15.974/15.983 Punkten habe der gestrige Handelstag für den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) das letzte, bisher noch fehlende, Puzzleteil geliefert. Aufgrund des "false breaks" bestünden entsprechende Positionsschieflagen, die wiederum einen Erholungsimpuls begünstigen würden. Im Fall der deutschen Standardwerte dürfte sich die Gegenbewegung bei einer Rückeroberung der 50-Tage-Linie (akt. bei 16.044 Punkte) verfestigen. Die Abwärtskurslücke von Anfang August (16.141 zu 16.240 Punkten) markiere danach den nächsten Widerstandsbereich. Netter Nebeneffekt der besonderen Chartformation: Ein Halten der Kernunterstützung aus dem unteren Bollinger Band (akt. bei 15.749 Punkten), der alten Trendlinie seit Mitte Juni (akt. bei 15.648 Punkte) sowie den verschiedenen Hochs und Tiefs bei 15.600 Punkten sei dank der gestrigen Kursbewegung deutlich wahrscheinlicher geworden. Daran ändere auch eine vermutlich schwächere Eröffnung nichts. (11.08.2023/ac/a/m)

