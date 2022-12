Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) schaffte tatsächlich die neunte positive Handelswoche in Serie, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Eine derart lange Erfolgsserie habe es zuvor nur fünf Mal seit 1988 gegeben. Nur einmal - im Jahr 2015 - sei der Lauf des Aktienbarometers mit zehn positiven Wochen in Folge noch länger ausgefallen. Das zeige wie außergewöhnlich die Erholungsrally seit Anfang Oktober tatsächlich sei. Aufgrund der dynamischen Gegenbewegung der letzten Wochen werde eine Konsolidierung im Dunstkreis der Widerstände bei gut 14.500 Punkten deshalb zusehends wahrscheinlicher. Diese Einschätzung harmoniere gut mit dem gestrigen Innenstab, denn bei einer unterdurchschnittlichen Tagesrange von lediglich gut 110 Punkten seien die deutschen Standardwerte innerhalb des Pendants vom vergangenen Freitag verblieben. Ein solches Luftholen würde zudem in die saisonale Landschaft passen. Anfang Dezember komme es an den Aktienmärkten oftmals zu einer "zyklischen Delle", zumal auch diverse Indikatoren (z. B. RSI, MACD) weiterhin heißgelaufen seien. In diesem Umfeld würden die Analysten ein Unterschreiten des Tief vom 29. November bei 14.327 Punkten als Signalmarke für eine Konsolidierung definieren. In der kurzen Frist würde dann auch eine kleine Topbildung vorliegen. (06.12.2022/ac/a/m)



