Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Trotz relativ enger Tagesrange und einem kleinen Kerzenkörper gelang dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am vergangenen Freitag das vollständige Schließen der jüngsten Abwärtskurslücke (obere Gapkante bei 15.157 Punkten), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In der Summe trete das Aktienbarometer nach dem äußerst erfolgreichen Jahresauftakt aber dennoch auf der Stelle. Letzteres spiegele sich auch im Wochenchart wider, denn hier liege aktuell ein Innenstab vor. D. h. die Schwankungsbreite der letzten Woche sei innerhalb des Pendants der Vorwoche verblieben. Deshalb kämen die wichtigeren Signale gegenwärtig aus den USA, wo wir sowohl beim S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) als auch beim NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) möglicherweise gerade große Ausbrüche auf der Oberseite erleben würden. Beim DAX würden das jüngste Verlaufshoch bei 15.270 Punkten die nächste Hürde abstecken, während die Marke von 14.800 Punkten eine wichtige Unterstützung darstelle. Da die Zone zwischen 15.000 und 14.800 Punkten in den letzten zwei Jahren immer wieder eine Rolle gespielt habe, sei deren untere Begrenzung als Absicherung auf der Unterseite prädestiniert. Ein solches Rebreak dürfte die erste ernstzunehmende Konsolidierung des Jahres nach sich ziehen. (30.01.2023/ac/a/m)



