Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wer setzt sich beim DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) durch? Die hohe Hürde bei 17.000 Punkten oder die zuletzt nach oben aufgelöste Korrekturflagge? Das ist die Frage, auf welche Anlegerinnen und Anleger kurzfristig eine Antwort finden müssen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Das Risiko habe nach dem dritten Test des bisherigen Allzeithochs bei 17.003 Punkten zugenommen. Der Respekt vor dieser Hürde lasse sich an der geringen Handelsspanne im bisherigen Wochenverlauf von weniger als 200 Punkten ablesen. Unter dem Strich sehen wir die negativen Divergenzen seitens verschiedener Indikatoren (z. B. RSI) als weiteren Bremsklotz an, zumal die aktuelle Sentimenterhebung der American Asssociation of Individual Investors (AAII) bereits wieder einen hohen Grad an Optimismus unter den US-Privatanlegern signalisiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Die Mini-Kurslücke vom 24. Januar (16.761 zu 16.753 Punkte) stecke beim DAX® eine erste nennenswerte Unterstützung ab, ehe die obere Begrenzung der jüngsten Korrekturflagge (akt. bei 16.695 Punkten) in den Mittelpunkt rücke. Um die Gefahr des "Überrollens" zu bannen und dem DAX® ein neues Aufwärtsmomentum einzuhauchen, müssten die deutschen Standardwerte indes die oben genannten Verlaufshochs bei 17.000 Punkten herausnehmen. (02.02.2024/ac/a/m)